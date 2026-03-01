Reggiana ultima spiaggia a Cannes

La ex colonia Reggiana a Riccione si trasforma in un villaggio vacanze con hotel, appartamenti, piscine e servizi di spiaggia. Il Comune ha annunciato l’obiettivo di attirare investitori stranieri per sviluppare questa area. La struttura si trova sulla sabbia e rappresenta l’ultima chance di rilancio per il sito. L’obiettivo è creare un nuovo punto di riferimento turistico nella zona.

Un villaggio vacanze sulla sabbia, con hotel, appartamenti, piscine e servizi di spiaggia integrati. Un sogno con il quale il Comune di Riccione proverà ad attirare investitori stranieri alla ex colonia Reggiana. Presentata così assomiglia tanto al progetto di Futurismo che vent'anni fa avrebbe dovuto cambiare faccia a questa zona di Riccione con un maxi investimento per il rilancio turistico delle vecchie colonie. Ne facevano parte la Reggiana, l'Adriatica ed ache la Savioli, di proprietà privata. Non se ne fece nulla, ma per oltre quindici anni l'amministrazione ebbe a che fare con gli strascichi di quell'accordo. Solo negli ultimi anni il Comune è riuscito a sbarazzarsi dell'eredità scomoda che gravava su Reggiana ed Adriatica, tornando in pieno possesso dei bue beni immobili.