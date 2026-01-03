Riaperta la salita di via Zorli | I lavori procedono spediti a marzo l’ultima demolizione
È stata riaperta la salita in uscita da via Zorli, mentre i lavori presso il cantiere alla Pace proseguono in modo celere. Le attività di demolizione continuano secondo il programma, con l’obiettivo di completare l’intervento entro marzo, rispettando le scadenze previste. La riapertura consente di ripristinare la normale viabilità, garantendo un miglioramento nella gestione del traffico locale.
"La salita in uscita da via Zorli è stata riaperta. Il cantiere alla Pace procede velocemente, anche viste le scadenze dei bonus. La demolizione dell’ultimo condominio dovrebbe iniziare a marzo". L’assessore all’urbanistica Silvano Iommi fa il punto sugli sviluppi del maxi cantiere della ricostruzione post terremoto di via Maffeo Pantaleoni. Dopo un anno e mezzo di lavori, via Zorli è ora ricongiunta alla strada principale dalla rampa in salita, con un semaforo che regola la viabilità, come prima dell’inizio dei lavori. La via è a senso unico. Il cantiere alla Pace durerà, riferisce Iommi, "ancora 12-16 mesi". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: A Modigliana procedono i lavori nelle due piazze: presto la nuova pavimentazione
Leggi anche: Cantiere sulla Palaiese. Opere da 1,7 milioni dopo le frane di marzo: "Strada tutta riaperta"
Riaperta la salita di via Zorli: "I lavori procedono spediti, a marzo l’ultima demolizione" - Il cantiere alla Pace procede velocemente, anche viste le scadenze dei bonus. msn.com
Risultato finale – 12ª giornata di Campionato Sammarinese Faetano 1 – 4 Domagnano Una partita complicata, iniziata in salita e riaperta con carattere dai nostri ragazzi, ma sfuggita nel finale quando il Domagnano ha trovato le reti che l’hanno chiusa. - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.