Riaperta la salita di via Zorli | I lavori procedono spediti a marzo l’ultima demolizione

È stata riaperta la salita in uscita da via Zorli, mentre i lavori presso il cantiere alla Pace proseguono in modo celere. Le attività di demolizione continuano secondo il programma, con l’obiettivo di completare l’intervento entro marzo, rispettando le scadenze previste. La riapertura consente di ripristinare la normale viabilità, garantendo un miglioramento nella gestione del traffico locale.

"La salita in uscita da via Zorli è stata riaperta. Il cantiere alla Pace procede velocemente, anche viste le scadenze dei bonus. La demolizione dell’ultimo condominio dovrebbe iniziare a marzo". L’assessore all’urbanistica Silvano Iommi fa il punto sugli sviluppi del maxi cantiere della ricostruzione post terremoto di via Maffeo Pantaleoni. Dopo un anno e mezzo di lavori, via Zorli è ora ricongiunta alla strada principale dalla rampa in salita, con un semaforo che regola la viabilità, come prima dell’inizio dei lavori. La via è a senso unico. Il cantiere alla Pace durerà, riferisce Iommi, "ancora 12-16 mesi". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

