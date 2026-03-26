Il 26 marzo 2026, nell'Aula Magna dell'Università di Urbino, è stato consegnato il Sigillo di Ateneo a Veronica Berti Bocelli. La cerimonia si è svolta davanti a studenti e docenti, con il riconoscimento ufficiale che sottolinea l'importanza della figura per le Marche. La destinataria ha dichiarato che le Marche rappresentano la sua terra e il punto di partenza di tutto.

Urbino, 26 marzo 2026 – Il Sigillo di Ateneo dell' Università Urbino è stato conferito nell'Aula magna del Rettorato a Veronica Berti Bocelli, vice presidente della Andrea Bocelli Foundation e moglie del cantante e tenore, promotrice con la fondazione Abf di numerose iniziative benefiche promosse e attuate per opere pubbliche, in particolare scuole nel cratere sismico. La motivazione, declamata dal rettore Giorgio Calcagnini, fa riferimento all'aver coniugato, "con continuità ed equilibrio, visione imprenditoriale e responsabilità sociale, interpretando il lavoro come spazio di relazione e di crescita civile", e per il sostegno costante a "iniziative di valore collettivo in cui la competenza manageriale ha saputo farsi strumento di dialogo aperto e di cura". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Veronica Berti Bocelli riceve il sigillo di Ateneo dell’Università di Urbino: “Le Marche sono la mia terra, il luogo da cui tutto è partito”

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