La figlia di Andrea Bocelli e Veronica Berti, Virginia Bocelli, sarà protagonista della sesta stagione di Mare Fuori su Rai Play dal 4 marzo. La giovane, appena 14 anni, interpreterà Stella, una ragazza di buona famiglia con un talento musicale, che però finisce per commettere un crimine. È la prima volta che la figlia del tenore si mette in gioco in un ruolo così importante in un casting televisivo.

C i sarà anche Virginia Bocelli nel cast di Mare Fuori 6, in onda su Rai Play dal prossimo 4 marzo. La giovane cantante, 14 anni, ultimogenita di Andrea Bocelli, darà il volto a Stella, ragazza di buona famiglia cresciuta per diventare un talento della musica che commette un crimine. Andrea e Matteo Bocelli con Snoop Dogg: l’insolito trio per l’NFL su Netflix X Leggi anche › Virginia Bocelli, figlia di Andrea, debutta come attrice in “Doc – Nelle tue mani” Virginia Bocelli e la passione per Mare Fuori. Grande entusiasmo da parte della giovane per questa esperienza professionale. «Fin da piccola ho sempre guardato Mare Fuori insieme ai miei genitori. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La figlia di Andrea Bocelli e Veronica Berti darà il volto a Stella. Tutto quello che c'è da sapere su questo personaggio e sulla giovane attrice

Approfondimenti su Andrea Bocelli Veronica Berti

Si parla di una possibile liaison tra Stefano De Martino e Rocío Muñoz Morales, due volti noti dello spettacolo.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Andrea Bocelli Veronica Berti

Argomenti discussi: Virginia Bocelli nel cast di Mare Fuori 6, chi è la figlia del tenore Andrea: età, i primi passi nella musica, gli esordi da attrice; Andrea Cerioli, la dedica per il compleanno della figlia Allegra: Ho tutto dalla vita; Gaetano Russo ucciso a Sarno da Andrea Sirica, la rabbia della figlia: Killer cresciuto con papà; Virginia Bocelli sarà in Mare Fuori 6, chi è la figlia del tenore Andrea: età e gli esordi da attrice.

Mare Fuori 6 è stato un salto spaventoso. Io vengo da un mondo completamente diverso: Virginia Bocelli, figlia del tenore Andrea, tra le new entry del castLa giovane attrice 14enne interpreterà Stella, una ragazza talentuosa che si ritrova in IPM dopo aver commesso un crimine ... ilfattoquotidiano.it

Mare Fuori 6, arriva Virginia Bocelli: la figlia del tenore Andrea entra nell’Ipm dopo un grave erroreMare Fuori 6 si prepara a tornare con una novità destinata a far parlare: ... msn.com

Andrea Bocelli - Andrea Bocelli added a new photo — at... - facebook.com facebook

La magia del ‘Nessun dorma’ del maestro Andrea Bocelli x.com