Il conferimento del Sigillo di Ateneo dell’Università di Urbino è davvero speciale per Veronica Berti Bocelli giovedì 26 marzo alle 11.30. Anconetana, manager, vicepresidente della Andrea Bocelli Foundation e figura centrale nella costruzione di progetti culturali e solidali, Veronica è protagonista di una lectio magistralis dedicata al “coraggio del fare”. Che significato ha per lei ricevere il Sigillo di Ateneo da parte dell’Università di Urbino? «E’ un importante riconoscimento che ha per me un significato profondamente personale. È la mia terra, la mia patria, il luogo dove mi sono formata non solo dal punto di vista accademico ma anche umano. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Veronica Berti (moglie di Bocelli) riceverà il Sigillo d?Ateneo Uniurb: «Papà mi ha insegnato il coraggio del fare»

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