Un'auto ha investito un rider mentre usciva da un parcheggio nel quartiere San Donato a Bologna. L’incidente è avvenuto oggi pomeriggio e ha causato la temporanea chiusura di una strada. Sul posto sono arrivati i soccorritori, e l’uomo ferito è stato trasportato in ospedale. Le forze dell’ordine stanno facendo i rilievi per chiarire l’accaduto.

Bologna, 9 febbraio2026 – Incidente, di lieve entità, e strada momentaneamente chiusa al traffico, oggi pomeriggio nel Quartiere San Donato. Intorno alle 14.30 in via Romolo Amaseo, nel quartiere San Donato, una Toyota Yaris, uscendo da un parcheggio, ha urtato uno scooter che stava transitando lungo la strada. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118: due sanitari hanno prestato le prime cure al conducente dello scooter, un rider, direttamente sul luogo dell’incidente. L’uomo è stato poi trasportato in ambulanza per le ferite – giudicate lievi – riportate nell’impatto, mentre alcuni residenti, accorsi in strada, seguivano con preoccupazione le operazioni di soccorso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bologna, auto colpisce rider uscendo da un parcheggio, un uomo all’ospedale

