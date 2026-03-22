chiedi chi era charlot

Una quindicenne, definita “ragazzina bellina dal naso garbato”, viene invitata dagli Stadio a rispondere a chi fosse Charlie Chaplin, dopo aver chiesto chi fosse i Beatles. La scena mette in evidenza come, a distanza di molti anni, il nome di Chaplin possa risultare poco familiare alle nuove generazioni. La domanda rivolta alla ragazza rappresenta un tentativo di verificare la conoscenza di un’icona del cinema muto.

Provate a chiedere alla “ragazzina bellina dal naso garbato”, la stessa quindicenne alla quale gli Stadio domandavano “chi erano i Beatles”, chi era Charlie Chaplin e immaginate la risposta. Potrebbe essere sorprendente, un riassunto in poche parole delle opere e della poetica del vagabondo con bastone e bombetta. Nulla di strano però se la ragazzina dovesse restare muta e guardarvi con occhi increduli oppure azzardare ipotesi improbabili: calciatore, cantante, leader politico, forse un influencer. Ideali per un reel di quelli che fanno tante visualizzazioni. In ogni caso, se qualcuno volesse approfittare di questa domenica per colmare le proprie lacune, in ogni caso sempre legittime, l’occasione per saperne di più la offre il Mic, il Museo del cinema interattivo, che propone fino al 4 ottobre ‘A tu per tu con Charlie Chaplin’. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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