a prato un laboratorio criminale multietnico ma gli organici restano carenti tescaroli scrive al ministro piantedosi

Prato, 13 gennaio 2026 – Chi si aspettava un corposo rinforzo degli organici delle forze dell’ordine è rimasto deluso. Appena sette unità in più per la terza città dell’Italia centrale: sono i numeri emersi ieri dal piano del Ministero dell’Interno, che a Prato assegna appunto sei ispettori in più alla Questura e un ispettore alla polizia postale. Stop. Per fare il confronto, a Firenze le unità in più saranno 61, a Pisa 45, a Livorno 27, ad Arezzo 17, a Grosseto 11, a Lucca 12, a Massa-Carrara 18, a Pistoia 15, a Siena 15. Il ministro dell’Interno Piantedosi ha annunciato che a gennaio saranno in servizio in tutta Italia 3500 nuovi poliziotti Numeri che stridono con una realtà dipinta con toni drammatici eppur tremendamente realistici dal procuratore capo Luca Tescaroli, in una comunicazione formale scritta il 9 gennaio e indirizzata al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi (e per conoscenza al capo della polizia, al comandante generale dei carabinieri, al comandante generale della guardia di finanza e al procuratore generale della Corte d’appello Ettore Squillace Greco, che a Prato anni fa è stato sostituto procuratore, ndr). 🔗 Leggi su Lanazione.it

