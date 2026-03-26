Verbania | a Villa Giulia è il week end della Mostra della camelia

A Verbania, nel fine settimana del 28 e 29 marzo, si svolge la Mostra della camelia presso Villa Giulia. L'evento si svolge dalle 10,30 alle 18,30 e permette di osservare le fioriture e le collezioni di camelie provenienti dal Lago Maggiore. Le piante saranno esposte in modo scenografico, offrendo ai visitatori l'opportunità di ammirare le diverse varietà di questa pianta.

All'interno del parco di Villa Giulia, durante la 58esima Mostra della camelia sarà anche presente una mostra-mercato dedicata di piante in vaso. Nell'ambito del programma, sempre a Villa Giulia, sarà allestita una mostra d'arte curata dall'Associazione italiana acquerellisti sul tema "Lago e acquerello". L'Associazione italiana acquerellisti nasce nel 1974 a Milano dal desiderio di alcuni pittori di promuovere e diffondere la tecnica dell'acquerello; aderiscono al progetto numerosi acquerellisti affermati. 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Verbania: a Villa Giulia è il week end della Mostra della camelia Articoli correlati Leggi anche: Sul Lago d'Orta torna la Mostra della camelia: appuntamento a Gozzano Leggi anche: Debora Villa, Flavio Insinna, Edoardo Prati, taragna e commedie: il week-end in provincia Il 28 e 29 marzo a Verbania torna la Mostra della Camelia, 58° edizione Altri aggiornamenti su Villa Giulia Temi più discussi: Dopo Nespolo, Verbania celebra Mendini: il designer del celebre cavatappi Alessi; A Verbania, le stanze di Alessandro Mendini diventano mondi; A Verbania 130 opere raccontano il genio di Alessandro Mendini; A VILLA GIULIA LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO D’ARTISTA. Ufficio turismo di Verbania torna alla Darsena di Villa GiuliaL'ufficio del turismo (Iat) del Comune di Verbania tornerà alla Darsena di villa Giulia, ora ristrutturata e agibile, in corso Zanitello a Pallanza, che riaprirà il 12 febbraio, salvo imprevisti ... ansa.it A Verbania una mostra antologica dedicata ad Alessandro MendiniSi chiama 'Alessandro Mendini. Cose. Stanze come mondi' la mostra antologica che Verbania dedica all'architetto e designer milanese. (ANSA) ... ansa.it Mostra della Camelia di Verbania L'ACQUERELLO A VILLA GIULIA DAL 7 MARZO AL 12 APRILE 2026 L’ Associazione Italiana Acquerellisti, porta a Villa Giulia una prestigiosa esposizione di 127 opere, firmate da alcuni tra i più autorevoli protagonisti dell’ac - facebook.com facebook Museo Etrusco Villa Giulia Roma (@VillaGiuliaRm) on X x.com