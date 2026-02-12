Oltre 70 interventi dei vigili del fuoco per il forte vento | alla Zisa caduti un albero e un palo della luce

Oltre 70 interventi dei vigili del fuoco a Palermo a causa del vento forte. Gli uomini dei pompieri sono intervenuti per rimuovere un albero e un palo della luce caduti, che hanno causato disagi e pericoli in diverse zone della città. La situazione resta critica, con il maltempo che continua a mettere alla prova le forze dell’ordine e i servizi di emergenza.

Momenti di paura in via Eugenio l'Emiro e via Teocrito. In provincia è crollata la copertura in calcestruzzo del villaggio dei pescatori di Aspra Oltre 70 gli interventi dei vigili del fuoco per il forte vento che sta imperversando a Palermo e provincia. Sono caduti diversi alberi in varie zone della città, tra cui in via Eugenio l'Emiro, dove da oltre un anno i residenti chiedono le potature. Sul posto polizia e vigili urbani. In via Teocrito, sempre nel quartiere Zisa, un palo dell’illuminazione è finito su un’auto parcheggiata, che è stata danneggiata. Cartelloni pubblicitari in bilico lungo viale Regione Siciliana, via Pitrè, via Perpignano, a Boccadifalco e nella zona della Rocca, dove si sono registrate le raffiche di vento più violente.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Approfondimenti su Palermo Zisa

A Genova, il forte vento ha causato danni alle strutture, con tegole e insegne pericolanti.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Palermo Zisa

Argomenti discussi: Spettacolare intervento del Soccorso Alpino in Umbria: recuperato forrista ferito; Intervento pubblico e cooperazione allo sviluppo: Italia e Africa tra storia e attualità; Lavoro e genere: il 70% delle dimissioni dopo un figlio riguarda le madri; Salò 2, riapertura ancora incerta dopo l’incendio: cresce la preoccupazione tra i 70 addetti delle attività chiuse - Radio Bruno.

Maltempo a Palermo, 70 interventi dei vigili del fuoco per il forte ventoSono stati oltre 70 interventi dei vigili del fuoco per il forte vento che ha sferzato su Palermo e la provincia. A causa del maltempo è crollata la copertura in calcestruzzo del villaggio dei pescato ... msn.com

Forte vento, danni a impianti di carburante e villaggio dei pescatori, brucia l’IrsapSono stati oltre 70 interventi dei vigili del fuoco per il forte vento che ha sferzato Palermo e la provincia. A causa del maltempo è crollata la copertura in calcestruzzo […] ... blogsicilia.it

Maltempo nel Sassarese, oltre 60 interventi dei Vigili del Fuoco in provincia Qui i dettagli: https://www.teleregionelive.it/2026/02/12/maltempo-nel-sassarese-oltre-60-interventi-dei-vigili-del-fuoco-in-provincia/ - facebook.com facebook

Tempesta di vento in Sardegna: oltre 200 interventi dei vigili del fuoco x.com