Vento neve e pioggia | allerta meteo della protezione civile

La protezione civile dell'Umbria ha emesso un'allerta meteo per il 26 marzo, con livello giallo per il vento in tutta la regione. Sono previste nevicate e temporali nelle zone dell'Altotevere, Perugino, dell'Appennino e della Valnerina. La segnalazione riguarda condizioni meteorologiche avverse che interesseranno diverse aree dell'Umbria durante la giornata.

Allerta gialla per neve, vento e temporali in diverse zone dell'Umbria. Le previsioni La protezione civile dell'Umbria ha diramato un'allerta meteo per la giornata del 26 marzo. L'allerta è di livello giallo per il vento in tutte le zone della regione, per neve e temporali nell'Altotevere e Perugino, aerea Appenninica e Valnerina. Giovedì 26 marzo - si legge nel documento di allerta - “previste nevicate al di sopra dei 400-600 metri su settori appenninici con apporti al suolo da deboli (a quote collinari) fino a localmente abbondanti (a quote montane). Possibili disagi nei valichi appenninici per accumuli ventati. Sui restanti settori della regione non si esclude infine la possibilità di deboli nevicate a quote collinari non significative ai fini dell'allertamento”. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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