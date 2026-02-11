Pioggia e vento doppia allerta meteo della protezione civile

La Protezione civile della Campania ha emesso un’allerta meteo doppia per domani, giovedì 12 febbraio. Pioggia e vento forte interesseranno tutta la regione tra le 8 e le 20. La decisione arriva dopo le previsioni del Centro Funzionale, che indicano condizioni di maltempo in rapido peggioramento. Le autorità invitano i cittadini a prestare attenzione e a evitare spostamenti non necessari durante le ore di allerta.

La Protezione civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale sugli scenari metereologici in atto e sulla loro evoluzione, ha emanato una duplice allerta meteo valida dalle 8 alle 20 di domani, giovedì 12 febbraio.Allerta meteo di livello Giallo per piogge.

