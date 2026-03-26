Un forte vento e il mare agitato hanno causato disagi nei collegamenti marittimi nel golfo di Napoli. Questa mattina, gli aliscafi sono stati sospesi e alcune corse dei traghetti sono state cancellate o hanno subito ritardi sulle tratte da e verso le isole. La situazione ha interessato principalmente le linee marittime che collegano il continente alle isole del golfo.

La situazione rientra nel quadro dell’allerta meteo emanata ieri dalla Protezione civile della Regione Campania. Tutti i dettagli Vento forte e mare agitato stanno provocando disagi nei collegamenti marittimi nel golfo di Napoli. Questa mattina, infatti, sono stati sospesi gli aliscafi e diverse corse dei traghetti stanno subendo cancellazioni o ritardi sulle tratte da e per le isole. Una bufera di ponente, con raffiche fino a 32 nodi e onde alte fino a tre metri, sta infatti condizionando le partenze da Napoli e Pozzuoli verso Ischia e Procida. I collegamenti veloci risultano completamente fermi verso i porti di Marina Grande, Ischia Porto, Casamicciola e Forio, mentre i traghetti continuano il servizio tra difficoltà operative. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

© Napolitoday.it - Vento fortissimo su Napoli e nel Golfo: collegamenti marittimi quasi del tutto fermi

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