Riprendono i collegamenti marittimi nel Golfo di Napoli | tornano attivi i traghetti per Ischia Capri e Procida

Sono ripresi i collegamenti marittimi nel Golfo di Napoli, con la riattivazione dei traghetti per Ischia, Capri e Procida dai porti di Napoli e Pozzuoli. Questa ripresa permette di facilitare il trasporto tra le isole e il continente, contribuendo alla mobilità locale e al turismo. Le condizioni meteorologiche favorevoli hanno reso possibile questa riapertura, garantendo servizi più regolari e affidabili per i passeggeri.

Migliora il meteo nel Golfo di Napoli: ripartono i traghetti per Ischia, Capri e Procida dai porti di Napoli e Pozzuoli. Ancora sospese alcune corse degli aliscafi. Il Golfo di Napoli torna gradualmente alla normalità dopo la giornata di ieri segnata dal maltempo. Il miglioramento delle condizioni meteo marine, registrato a partire dal tardo pomeriggio. Vento forte e mare mosso, collegamenti difficili per Ischia e Procida. Migliora il meteo, parziale ripresa dei collegamenti per Ischia, Capri e Procida - Il deciso miglioramento delle condizioni meteo marine nel golfo di Napoli, arrivato a partire dal tardo pomeriggio di ieri, ha consentito oggi di riprendere i collegamenti marittimi per Ischia, Capri

