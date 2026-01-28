Il mare si è alzato e il vento ha rafforzato la sua forza, creando problemi ai collegamenti marittimi tra Napoli, Ischia e Procida. Quasi tutte le corse sono state cancellate, lasciando molti senza possibilità di spostarsi in giornata. La situazione resta difficile e si aspetta che le condizioni migliorino nelle prossime ore.

A causa delle avverse condizioni meteo sono state cancellate quasi tutte le corse programmate per Ischia e Procida. Collegamenti marittimi molto difficili oggi per Ischia e Procida ad causa delle avverse condizioni meteo. Il forte vento di libeccio ed il mare molto mosso hanno causato sino ad ora la cancellazione di quasi tutte le corse programmate per le due isole dei mezzi veloci, sia da Molo Beverello che da Pozzuoli. Da inizio giornata sono state effettuate alcune corse delle navi traghetto ma ora molte altre risultano cancellate; garantito al momento solo qualche collegamento da e per Pozzuoli. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Meteo Napoli, forte vento e mare mosso: collegamenti marittimi difficili

Approfondimenti su Meteo Napoli

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Meteo Napoli

Argomenti discussi: Avviso di Allerta Meteo per fenomeni meteorologici avversi valido dalle ore 00:00 di sabato 24 gennaio fino alle ore 23:59 di domenica 25 gennaio 2026; Meteo Napoli, pioggia e vento in arrivo: ecco quando migliora; Maltempo in Campania, piogge e vento senza tregua: settimana instabile fino a febbraio; Campania, nuova allerta meteo per temporali e vento forte - Napoli Village - Quotidiano di Informazioni Online.

Maltempo a Napoli, giornata di gran pioggia e forte ventoMaltempo su Napoli e Campania mercoledì 28 gennaio: piogge diffuse, vento forte di scirocco, mare agitato e neve sui rilievi interni. internapoli.it

Napoli, mare in tempesta nel Golfo: sospesi i collegamenti con le isoleNapoli – Il maltempo che si è abbattuto sulla città ha reso difficoltoso il traffico marittimo verso Ischia e Procida ma anche con Capri. Da stamattina sono state effettuate alcune corse dei traghetti ... cronachedellacampania.it

Allerta meteo gialla domani in Campania. Previste precipitazioni sparse. A Napoli parchi chiusi, interdetto l'accesso alle spiagge #ANSA - facebook.com facebook