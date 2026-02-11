Maltempo senza tregua nel Comasco | ciclone di San Valentino e vento forte raffiche fino a 70 km h

Il maltempo non dà tregua nel Comasco. Da giorni pioggia e vento forte si abbattono sulla zona, con raffiche che superano i 70 kmh. Per il weekend di San Valentino, gli esperti prevedono un nuovo vortice depressionario che porterà altre piogge e venti intensi. Le condizioni rimangono difficili e le autorità invitano alla prudenza.

La fase instabile che da settimane interessa l’Italia non accenna a chiudersi. Secondo Manuel Mazzoleni di 3B Meteo, nel weekend di San Valentino è atteso un nuovo vortice depressionario, destinato a riportare piogge, vento forte e nuove nevicate sulle Alpi. Tra oggi e giovedì una prima perturbazione mantiene condizioni di maltempo soprattutto al Nord, con precipitazioni diffuse e neve sulle Alpi in genere oltre i 1000–1500 metri. Nel corso di giovedì è atteso un graduale miglioramento, a partire da Ovest. Nel fine settimana il peggioramento più marcato. Già da venerdì il tempo tornerà a deteriorarsi al Nord, mentre tra sabato e domenica il ciclone attraverserà il Paese portando rovesci, una ventilazione sostenuta e nuove nevicate sulle Alpi, con quota neve in calo fino a 800–1200 metri.🔗 Leggi su Quicomo.it

Approfondimenti su Comasco Maltempo

La pioggia non si ferma e il vento si fa sempre più forte nel Sud.

Dopo un breve miglioramento, il clima sulla Sicilia tornerà a essere instabile a causa di un ciclone mediterraneo.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Comasco Maltempo

Argomenti discussi: Italia nel 'loop' del maltempo, piogge senza fine: possibile svolta choc dopo San Valentino; Il Meteo nel Piatto: maltempo senza tregua, cosa mangiare e bere con questo clima; Maltempo senza tregua in Sicilia, domani ancora allerta gialla in gran parte dell’Isola; Maltempo senza tregua sull’Italia, attenzione agli effetti su umore e fisico.

Maltempo senza tregua nel Comasco: ciclone di San Valentino e vento forte, raffiche fino a 70 km/hNel fine settimana attese raffiche fino a 70 km/h anche nel Comasco, con allerta vento e condizioni meteo instabili ... quicomo.it

Italia nel 'loop' del maltempo, ancora piogge senza tregua: ecco dovePiogge senza tregua sull’Italia: il maltempo resta bloccato sul versante tirrenico con accumuli elevati e rischio idrogeologico. Possibile svolta solo dopo metà mese. adnkronos.com

SABATO 14, San Valentino, alle ore 21,00, unico spettacolo del culto d'amore "GHOST - FANTASMA" di Jerry Zucker, con Patrick Swayze, Demi Moore e Whoopi Goldberg - facebook.com facebook

Promo di San Valentino per i tifosi bianconeri 20% di sconto con il codice “CUOREBIANCONERO” Leggi di più udinese.it/news/tifosi/pr… Acquista ora macron.com/it/merchandisi… x.com