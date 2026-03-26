Vento forte su tutta la provincia di Torino | alberi e pali caduti incendi e problemi per le strutture leggere

Un vento intenso sta interessando tutta la provincia di Torino, iniziato mercoledì 25 marzo 2026 nel tardo pomeriggio e proseguito anche nella giornata di giovedì 26. Sono stati segnalati alberi e pali caduti, incendi causati dal vento e danni a strutture leggere distribuite sul territorio. Le autorità stanno intervenendo per gestire le conseguenze di queste condizioni meteorologiche.

Il tutto ha provocato diversi problemi di viabilità. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco Iniziato nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 25 marzo 2026, il forte vento sulla provincia di Torino sta soffiando forte anche nella giornata di oggi, giovedì 26. Oltre agli incendi boschivi come quello che ha bruciato buona parte della riserva delle Vaude, si stanno verificando diversi altri problemi sparsi sul territorio provinciale. Facciamo il punto. In via Cascina Pinelli sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per un palo pericolante sulla sede stradale. Un albero è caduto all'interno dell'area giochi per bambini nel centro del paese. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Vento forte su tutta la provincia di Torino: alberi e pali caduti, incendi e problemi per le strutture leggere Articoli correlati Forte vento a Palermo, pali della luce caduti e danneggiati: raffica di interventi urgenti di AmgDopo le numerose segnalazioni giunte da diversi quartieri palermitani questa mattina sono entrati in azione gli operatori della direzione Pubblica... Leggi anche: FOTO | Mezzi ribaltati, pali e alberi crollati: notte di danni a causa del forte vento Approfondimenti e contenuti su Vento forte Temi più discussi: A Milano è previsto vento forte, raffiche fino a 90Km/h: scatta l'allerta meteo arancione; Pericolo raffiche di vento, scatta l'allerta in tutta la regione; Vento forte in arrivo in provincia di Sondrio: diramata un'allerta gialla; Vento forte in arrivo, allerta meteo gialla in tutta la regione. Vento forte in arrivo, allerta meteo gialla in tutta la regioneDa questa notte addio almeno per un po' al meteo primaverile, previsto un marcato peggioramento: neve sopra i 300 metri e brusco calo delle temperature ... rainews.it Pioggia, grandine e vento forte: il risveglio di oggi a Roma. Neve anche a bassa quota e mareggiateAllerta gialla per il vento forte, perturbazioni su tutto il Lazio e disagi a Roma. Attesa la neve dai 400 metri di altitudine e rischio mareggiate per le coste più esposte. fanpage.it Tutto a causa del vento forte che ha già iniziato a soffiare sulla città - facebook.com facebook Maltempo da questo pomeriggio allerta gialla per vento forte Dalle 6 di domani 26 marzo, fino alle 21, allerta arancio con possibili raffiche fino a 90Km/H Domani chiusi i parchi e le scuole che si trovano al loro interno Tutte le informazioni su: tinyurl.c x.com