Un’allerta meteo rossa è stata diramata per la Calabria a causa del passaggio del ciclone Harry, che ha portato piogge intense e forti venti. La situazione ha provocato allagamenti e disagi, con molte scuole chiuse in varie località. Le autorità monitorano attentamente l’evolversi degli eventi per garantire la sicurezza della popolazione e adottare le misure necessarie.

La Calabria sta affrontando una fase di maltempo particolarmente intensa a causa del ciclone Harry, che nella giornata del 19 gennaio ha portato piogge torrenziali, venti di burrasca e mareggiate lungo gran parte del territorio regionale. L’evoluzione delle condizioni meteorologiche ha spinto la Protezione Civile regionale a innalzare il livello di allerta fino al rosso. L’ulteriore peggioramento è atteso dalla serata del 19 gennaio e dovrebbe protrarsi per le successive 24-36 ore. I fenomeni più rilevanti sono previsti sulla fascia ionica, in particolare tra il Catanzarese, il Crotonese e il basso Cosentino, ma criticità vengono segnalate anche in altre aree della regione. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Allerta meteo rossa in Calabria per il ciclone Harry, allagamenti e vento forte: scuole chiuse in vari

Maltempo, allerta meteo rossa per Sardegna e Sicilia, arancione Calabria e scuole chiuse: arriva il “ciclone Harry”

Aggiornamenti sul maltempo in Italia: oggi, lunedì 19 gennaio, si registra l’arrivo del “ciclone Harry”, che porta temporali e condizioni meteo avverse nelle regioni meridionali. La Protezione civile ha emesso un’allerta rossa per la Sardegna e arancione per Calabria e Sicilia, con conseguenti chiusure scolastiche. Ecco le ultime notizie e gli aggiornamenti in tempo reale sulle condizioni climatiche nelle zone interessate.

Maltempo, oggi allerta meteo rossa per la Sardegna e arancione in Sicilia e Calabria, scuole chiuse: arriva il “ciclone Harry”

Oggi, 19 gennaio, si registra un’intensificazione del maltempo in Italia meridionale e sulle isole, a causa del “ciclone Harry”. La Protezione civile ha emesso un’allerta rossa per la Sardegna e arancioni per Sicilia e Calabria, con scuole chiuse e condizioni meteorologiche avverse. Segui gli aggiornamenti in tempo reale per conoscere le ultime notizie e le precauzioni necessarie.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ciclone Harry sulla Calabria: scatta l’allerta rossa. I sindaci chiudono le scuole in provincia di Cosenza | LIVE - Temporali violenti, raffiche di tempesta e mareggiate: rischio elevato soprattutto sullo Ionio ... cosenzachannel.it