Maltempo nella notte a Cassino | decine di interventi dei vigili del fuoco
Nella notte a Cassino, le forti precipitazioni hanno causato disagi e richieste di intervento ai vigili del fuoco. La situazione ha richiesto l'intervento di emergenza per gestire danni e criticità legate alle condizioni atmosferiche avverse.
Un’ondata di maltempo si è abbattuta nella notte su Cassino, provocando disagi e numerosi interventi dei vigili del fuoco. Le forti raffiche di vento e la pioggia intensa hanno causato la caduta di alberi e il distacco di cornicioni, rendendo necessarie operazioni di messa in sicurezza in diverse.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Pali e alberi caduti, decine di interventi dei vigili del fuoco a causa del maltempoA causa delle intense condizioni meteorologiche di questa mattina, i Vigili del fuoco del Comando di Messina stanno intervenendo su tutto il territorio provinciale.
Marche nella morsa della neve, fiocchi abbondanti nell’entroterra. Strade a rischio e decine di interventi dei vigili del fuocoLe Marche sono interessate da intense nevicate che interessano principalmente l’entroterra, con fiocchi abbondanti e diffuse.
Siracusa sotto il maltempo: l’assessore Imbrò fa il punto sulla situazione e sugli interventi in corso - I vigili del fuoco hanno segnalato più di 70 interventi tra Siracusa, Augusta e Priolo, e la Protezione Civile sta collaborando attivamente con il comando provinciale per garantire una risposta ... siracusanews.it
Notte di maltempo sull’Agrigentino, raffiche di Scirocco ma nessuna emergenza - È stata una notte di forte maltempo anche sull’Agrigentino, sferzato dal ciclone Harry che continua a interessare la Sicilia. scrivolibero.it
Maltempo, notte di disagi in Sicilia: ecco cosa è successo Gli aggiornamenti: https://qds.it/maltempo-notte-disagi-sicilia-ecco-cosa-successo/ - facebook.com facebook
+++ #MALTEMPO, NOTTE DI CAOS E APPRENSIONE NEI CIELI DEL SUD: GLI AEREI NON RIESCONO AD ATTERRARE A #PALERMO E #REGGIOCALABRIA, ODISSEA PER CENTINAIA DI PASSEGGERI | LIVE x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.