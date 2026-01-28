Notte di pioggia con interventi dei vigili del fuoco | previsioni meteo e scenari

Da genovatoday.it 28 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte, pioggia intensa ha colpito la città metropolitana, causando diversi interventi dei vigili del fuoco. In tutto sono stati una decina gli interventi per allagamenti e piccoli smottamenti, soprattutto tra Chiavari e Genova. La situazione resta sotto controllo, ma le previsioni indicano che il maltempo potrebbe proseguire nelle prossime ore.

Nottata di pioggia e maltempo con una decina di interventi dei vigili del fuoco per allagamenti e piccoli smottamenti sul territorio della città metropolitana, dall'entroterra di Chiavari fino a Genova. Il sottopasso di Brin è rimasto chiuso dalle ore 23 di martedì 27 fino alle 7 del mattino di.🔗 Leggi su Genovatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Chiavari Genova

Notte di Capodanno, 26 interventi dei Vigili del fuoco nel Casertano

Nella notte di Capodanno, i Vigili del Fuoco del Casertano sono intervenuti 26 volte per gestire emergenze e situazioni di rischio.

Maltempo nella notte a Cassino: decine di interventi dei vigili del fuoco

Nella notte a Cassino, le forti precipitazioni hanno causato disagi e richieste di intervento ai vigili del fuoco.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Chiavari Genova

Argomenti discussi: Notte di pioggia con interventi dei vigili del fuoco: previsioni meteo e scenari; Ciclone Harry, al Sud danni per almeno 740 milioni. Allerta gialla oggi sulla Sicilia - Campania, sabato 24 gennaio allerta gialla per temporali; Settimana instabile, viavai di perturbazioni su Verona: altra pioggia in arrivo (e molta neve in montagna); Neve a Milano, le previsioni meteo annunciano la prima nevicata dell'anno in città.

notte di pioggia conÈ tornato il maltempo: pioggia, neve e vento forte. È allerta giallaPreciso e puntuale, come da previsioni: è arrivato il maltempo. Le perturbazioni atlantiche che stanno transitando in Italia non risparmiano il Nord e la Lombardia. Il meteo è peggiorato già a partire ... bresciatoday.it

notte di pioggia conPaura a Niscemi, un'altra notte di pioggia: la frana scende verso valle. Evacuate 1500 persone: domani sopralluogo di Schifani, Cocina e CicilianoLo smottamento del terreno sarebbe stato accentuato dalla pioggia copiosa che si è abbattuta su quell'area dell'Isola. Per oggi scuole chiuse e vertice in prefettura ... gazzettadelsud.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.