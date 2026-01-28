Notte di pioggia con interventi dei vigili del fuoco | previsioni meteo e scenari

Nella notte, pioggia intensa ha colpito la città metropolitana, causando diversi interventi dei vigili del fuoco. In tutto sono stati una decina gli interventi per allagamenti e piccoli smottamenti, soprattutto tra Chiavari e Genova. La situazione resta sotto controllo, ma le previsioni indicano che il maltempo potrebbe proseguire nelle prossime ore.

Nottata di pioggia e maltempo con una decina di interventi dei vigili del fuoco per allagamenti e piccoli smottamenti sul territorio della città metropolitana, dall'entroterra di Chiavari fino a Genova. Il sottopasso di Brin è rimasto chiuso dalle ore 23 di martedì 27 fino alle 7 del mattino di.

Nella notte di Capodanno, i Vigili del Fuoco del Casertano sono intervenuti 26 volte per gestire emergenze e situazioni di rischio.

Nella notte a Cassino, le forti precipitazioni hanno causato disagi e richieste di intervento ai vigili del fuoco.

