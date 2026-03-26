Vento forte | decine di interventi nella notte Anche oggi avviso meteo previsioni e chiusure

Nella notte tra mercoledì e giovedì, i vigili del fuoco sono intervenuti circa trenta volte a Genova a causa del vento forte che ha interessato la città a partire dal pomeriggio precedente. Sono state segnalate numerose situazioni di pericolo legate alle condizioni meteorologiche, e sono state adottate misure di sicurezza con diverse chiusure e avvisi alla popolazione.

Sono stati circa una trentina gli interventi effettuati dai vigili del fuoco nella notte tra mercoledì e giovedì, a causa del forte vento che da ieri pomeriggio sta soffiando su Genova. Le raffiche, inoltre, sono state accompagnate da un crollo delle temperature, un colpo di coda dell'inverno che durerà per qualche giorno: nel weekend, infatti, sono previste solo lievi risalite e solo nelle ore diurne. I pompieri sono intervenuti in tutta la città e nella provincia per mettere in sicurezza strade e aree urbane minacciate da alberi e impalcature pericolanti. Tra gli interventi più impegnativi, quello in via G. B. Monti, nel quartiere genovese di Sampierdarena. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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Allerta meteo per forte vento a Roma e nel Lazio domani, giovedì 26 marzo - facebook.com facebook

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