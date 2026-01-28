Comune | pronto intervento Aiuole parchi rami cadenti Un numero per le segnalazioni
Da oggi i cittadini di un comune italiano possono chiamare un nuovo numero di telefono per segnalare problemi legati al verde pubblico. Ai ampie aiuole, parchi trascurati o rami cadenti, ora basta una telefonata per chiedere un intervento rapido. Il servizio mira a rispondere subito alle richieste della comunità, rendendo più facile la cura degli spazi pubblici.
Problemi da segnalare o richieste di intervento per il verde pubblico? Da oggi è attivo un nuovo numero di telefono a cui i cittadini potranno inviare le loro segnalazioni. Un canale diretto istituito da Comune di Pesaro ed Aspes, per migliorare il servizio ed avere tempi di risposta più rapidi. Il nuovo numero – 0721 372498 – si inserisce in una riorganizzazione più ampia che riguarda la gestione e manutenzione del verde cittadino, per cui sono stati stanziati nel bilancio di previsione 2026 del Comune di Pesaro 1,3 milioni di euro dedicati interamente al verde. "Questo numero di telefono è gestito dagli operatori di Aspes che, in base alle richieste ricevute, provvederanno a smistare le segnalazioni dei cittadini ai diversi uffici e referenti competenti – spiegano il sindaco Andrea Biancani, l’assessora alle Manutenzioni, Mila Della Dora e il presidente di Aspes, Luca Pieri –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
