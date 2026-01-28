Da oggi i cittadini di un comune italiano possono chiamare un nuovo numero di telefono per segnalare problemi legati al verde pubblico. Ai ampie aiuole, parchi trascurati o rami cadenti, ora basta una telefonata per chiedere un intervento rapido. Il servizio mira a rispondere subito alle richieste della comunità, rendendo più facile la cura degli spazi pubblici.

Problemi da segnalare o richieste di intervento per il verde pubblico? Da oggi è attivo un nuovo numero di telefono a cui i cittadini potranno inviare le loro segnalazioni. Un canale diretto istituito da Comune di Pesaro ed Aspes, per migliorare il servizio ed avere tempi di risposta più rapidi. Il nuovo numero – 0721 372498 – si inserisce in una riorganizzazione più ampia che riguarda la gestione e manutenzione del verde cittadino, per cui sono stati stanziati nel bilancio di previsione 2026 del Comune di Pesaro 1,3 milioni di euro dedicati interamente al verde. "Questo numero di telefono è gestito dagli operatori di Aspes che, in base alle richieste ricevute, provvederanno a smistare le segnalazioni dei cittadini ai diversi uffici e referenti competenti – spiegano il sindaco Andrea Biancani, l’assessora alle Manutenzioni, Mila Della Dora e il presidente di Aspes, Luca Pieri –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Comune: pronto intervento. Aiuole, parchi, rami cadenti. Un numero per le segnalazioni

Il Consorzio Welfare Ats Br1 ha istituito il Pronto Intervento Sociale, un servizio di assistenza disponibile tramite un numero verde.

