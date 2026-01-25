Cadono massi sulla carreggiata chiusura temporanea della strada provinciale 212

Il presidente della Provincia di Chieti, Francesco Menna, comunica la chiusura temporanea della strada provinciale 212 (ex SS 86 Istonia) al km 74, a seguito di alcuni massi caduti sulla carreggiata. La misura è necessaria per garantire la sicurezza degli utenti e sarà mantenuta fino alla rimozione dei detriti e alla ripresa delle condizioni di transitabilità sicure.

Il presidente della Provincia di Chieti, Francesco Menna, informa della chiusura temporanea della strada provinciale 212 (ex SS 86 Istonia) al km 74 a causa della caduta di alcuni massi sulla carreggiata. L’interdizione al traffico veicolare si è resa necessaria per l’effettuazione di ispezioni lungo il sedime stradale. Sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco. Cantieri in autostrada: confermata la sospensione nei periodi più trafficati, si pensa alla corsia "jolly" per ridurre le code Chieti calcio: sfuma la trattativa con Pino Russo. E domenica derby vietato ai tifosi teramani Tripla sfilata dei carri allegorici, ballo e divertimento: a Francavilla c'è la 71esima edizione del Carnevale d'Abruzzo🔗 Leggi su Chietitoday.it

Frane, chiusura temporanea della Strada Provinciale 15 a CalestanoLa Strada Provinciale 15 di Calestano sarà chiusa temporaneamente dal 12 al 14 gennaio 2026, dalle 8:30, tra il bivio Vigolone e il bivio Linara, nel comune di Calestano.

Neve e ghiaccio in strada: a Novi Velia si opta per la chiusura temporanea della strada Ponte Torna–Frazione Monte SacroA Novi Velia, in seguito alle condizioni di neve e ghiaccio, è stata disposta la chiusura temporanea della strada comunale Ponte Torna–Frazione Monte Sacro.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Cadono massi sulla carreggiata, chiusura temporanea della strada provinciale 212Il presidente della Provincia di Chieti, Francesco Menna, informa della chiusura temporanea della strada provinciale 212 (ex SS 86 Istonia) al km 74 a causa della caduta di alcuni massi sulla ... chietitoday.it

Paura sulla superstrada: un masso finisce sulla carreggiataGrande paura poco fa sulla superstrada 630: un masso è caduto sulla carreggiata nel tratto compreso tra il bivio di Esperia e San Giorgio a Liri. Per fortuna nessun automobilista è stato ferito, le au ... ciociariaoggi.it

Nuovo deragliamento in Catalogna: un macchinista morto e decine di feriti Secondo incidente ferroviario in poche ore: crollano muri di contenimento e cadono massi sui binari mentre resta attiva l’allerta meteo rossa - facebook.com facebook