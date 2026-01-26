Una frana sulla via Aurelia tra Arenzano e Genova ha interrotto il traffico a causa di massi sulla carreggiata. Sul posto sono presenti le squadre di emergenza impegnate nelle operazioni di messa in sicurezza e nelle ricerche per individuare eventuali dispersi. La viabilità rimane compromessa fino a ulteriori aggiornamenti.

Nella notte tra domenica e lunedì è stata segnalata una frana sulla via Aurelia, tra Arenzano e Genova, in località Pizzo ad Arenzano. I vigili del fuoco intervenuti sul posto hanno cercato per ore eventuali persone coinvolte e rimaste sotto le macerie. Si tratta di una zona storicamente critica, che in passato è già franata. Dieci anni fa una frana di dimensioni minori ha tenuto bloccata la strada per circa tre anni. Frana sull’Aurelia: si cercano dispersi Notte di paura sulla statale Aurelia, dove una frana di grandi dimensioni sta bloccando il tratto Genova-Arenzano. La statale, all’altezza della galleria Pizzo, risulta compromessa e il traffico è interrotto. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Frana sull’Aurelia tra Arenzano e Genova, strada interrotta per massi sulla carreggiata: si cercano dispersi

Frana tra Arenzano e Genova, Aurelia bloccataUna frana si è verificata nella serata di domenica 25 gennaio tra Arenzano e Genova, lungo la strada statale Aurelia, all'altezza della galleria Pizzo.

Genova, frana sull’Aurelia: soccorritori sul posto e strada chiusaUna frana ha interessato la strada tra Vesima e Arenzano lungo l’Aurelia, provocando la chiusura della carreggiata nel tratto della galleria del Pizzo, sul lato di Genova.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Grossa frana con caduta massi sull'Aurelia ad Arenzano, carreggiata ostruita; Frana sull’Aurelia tra Vesima e Arenzano, al lavoro tutta la notte ma non ci sono tempi per la riapertura; Una frana si è verificata nella serata lungo l’Aurelia ad Arenzano nella zona della galleria Pizzo. I massi sono finiti lungo il manto stradale e hanno bloccato la viabilità. L’unica alternativa è l’autostrada A10. Il cedimento è avvenuto dal lato di Genova, prima del; Niscemi minacciata da una frana, mille sfollati. In Liguria Aurelia bloccata per massi in carreggiata.

I massi coprono la strada: gigantesca frana sulla via Aurelia ad Arenzano in LiguriaAllerta gialla, frana a Niscemi: evacuate 500 persone, un'altra in Liguria: interrotta Via Aurelia ... msn.com

Frana sull’Aurelia tra Vesima e Arenzano, notte di lavoro per i vigili del fuoco e Anas: strada ancora chiusaResta chiuso al traffico il tratto della strada statale 1 Via Aurelia nel territorio del comune di Arenzano, all’altezza del km 547,500, nei pressi della galleria Pizzo, a causa della grossa frana c ... lavocedigenova.it

Alcune immagini della grossa frana avvenuta ad Arenzano questa sera. Soccorsi sul posto e strada chiusa. Gli aggiornamenti: https://liguriaoggi.it/2026/01/25/arenzano-nuova-grossa-frana-sulla-galleria-pizzo-aurelia-interrotta/ - facebook.com facebook

Frana ad Arenzano sull'Aurelia, traffico bloccato in entrambe le direzioni. Smottamento in Sicilia, 500 evacuati x.com