Dal palco di Sanremo a quello di piazza Cavour | questa estate ad Ancona arriva Eddie Brock

Questa estate Ancona si prepara a un nuovo grande concerto. Dopo Gabbani ed Emma, il palco di piazza Cavour ospiterà anche Eddie Brock il 2 agosto alle 21,30 al Dorico Festival. La città si anima con un evento musicale che attirerà sicuramente molti appassionati.

L'artista nato a Roma è la terza superstar annunciata per il Dorico Festival dopo Emma e Francesco Gabbani. Sul palco dell'Ariston porterà invece la canzone "Avvoltoi" ANCONA – Continua ad arricchirsi il cartellone estivo dei concerti previsti in piazza Cavour. Dopo Francesco Gabbani ed Emma oggi è il turno di Eddie Brock che scalderà i presenti il 2 agosto alle 21,30 al Dorico Festival. L’artista che parteciperà all’imminente edizione di Sanremo proporrà i brani del suo “Amarsi in tour – Summer live 2026”. L’organizzazione è della Elite Agency Group e della Universal Events. Eddie Brock, nome d’arte di Edoardo Iaschi, è un cantautore romano classe 1997 che ha sempre messo la musica al centro della sua vita.🔗 Leggi su Anconatoday.it

Approfondimenti su Sanremo Piazza Cavour

Eddie Brock, il cantautore diventato protagonista grazie al successo virale di

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Sanremo Piazza Cavour

Argomenti discussi: Sanremo 2026, che cosa sappiamo a meno di un mese dal Festival; Tony Pitony verso il palco di Sanremo: la soffiata di Fiorello che ci fa ben sperare; Tra palco e realtà: cosa fa bene (e cosa si mangia) al Festival di Sanremo; Carlo Conti, 'Max Pezzali ospite fisso a Sanremo dal palco della nave'.

Sanremo 2026, Can Yaman tra gli ospiti. Quando vedremo Sandokan sul palco dell'AristonMadonna non ci sarà. Ma sul palco dell'Ariston, in occasione del Festival di Sanremo 2026 dal 24 al 28 febbraio, arriverà Can ... iltempo.it

Sal Da Vinci torna a Sanremo dopo 17 anni: dal terzo posto del 2009 al palco dell’Ariston con Per sempre sìSal Da Vinci torna all'Ariston dopo 17 anni dal terzo posto del 2009. Scopri tutto su Per sempre sì e il duetto con Zarrillo nella serata cover del Festival ... lifestyleblog.it

Oro per Geolier e Eddie Brock, platino per Artie 5ive, doppio platino per 50 Cent. Tornano in classifica anche dischi del 2005 e del 2013. Ma oggi, una certificazione ha ancora lo stesso peso Chi secondo voi sta vendendo davvero https://www.allmusicitali - facebook.com facebook

Eddie Brock, i Tre Tenori, Eros e le regole del pub. Ovvero, ar cavaliere nero... x.com