Sanremo 2026 Eddie Brock si racconta | Manca poco è mi è tornata l’ansia

Eddie Brock, nome d’arte di Edoardo Iaschi, ha rivelato di sentirsi ansioso a pochi giorni dal debutto a Sanremo 2026. La causa è la pressione di affrontare la sua prima grande esibizione sul palco dell’Ariston. Romano, nato nel 1997, si prepara a portare in scena il brano ‘Avvoltoi’, che lo rappresenta da mesi. La sua partecipazione ha attirato molta attenzione tra gli appassionati di musica italiana, desiderosi di scoprire come si comporterà durante la manifestazione. La sua esibizione è prevista per questa sera, alle 21.

Eddie Brock, al secolo Edoardo Iaschi, è uno dei 30 big in gara al 76esimo Festival di Sanremo. Romano, classe 1997, il cantante si esibirà sul palco dell’Ariston con ‘ Avvoltoi ‘. Eddie Brock, che prende il suo nome dall’alter ego di Venom, uno dei super cattivi dell’universo Marvel, arriva al Festival forte del successo di ‘Non è mica te’, singolo tratto dall’album ‘Amarsi è la rivoluzione’ (2025), esploso in maniera virale su tutte le piattaforme streaming e in radio. A pochi giorni dall’inizio del Festival, Eddie Brock si racconta in un’intervista negli studi di LaPresse: “Come sto? Devo dirti la verità.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Sanremo 2026, Eddie Brock si racconta: “Manca poco è mi è tornata l’ansia” Leggi anche: Canzoni Sanremo 2026, “Avvoltoi” di Eddie Brock Leggi anche: Sanremo 2026, Eddie Brock debutta in gara con Avvoltoi Sanremo 2026, chi è Il cantautore Eddie Brock e con quale canzone è diventato famoso Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Avvoltoi di Eddie Brock – Il testo e il significato della canzone di Sanremo 2026; Eddie Brock, chi è il cantante in gara per la prima volta a Sanremo con il brano Avvoltoi; Sanremo 2026, Eddie Brock: Carico per l'Ariston. Io Fantozzi? Un complimento; Sanremo 2026: chi è Eddie Brock?. Sanremo 2026, Eddie Brock: Duetto con Fabrizio Moro? Cantavo le sue canzoni in macchina(LaPresse) - Se vivo questo Sanremo come esordio o come onda lunga di 'Non è mica te'? Lo vivo comunque come un esordio al pubblico più ... stream24.ilsole24ore.com Eddie Brock, BIG a Sanremo 2026, svela la prima canzone che ha scritto da bambinoEddie Brock arriva per la prima volta a Sanremo 2026 grazie alla hit estiva Non è mica te. Ecco cosa aspettarci da questo suo debutto. style.corriere.it Eddie Brock è pronto per Sanremo. E lo è come un ragazzo di 29 anni non ancora compiuti che in poco meno di un anno si è ritrovato dai concerti con cento persone al palco più importante d'Italia. È forse il vero outsider di questo Festival ma lui pare non esse - facebook.com facebook Sanremo 2026, Eddie Brock con Avvoltoi. Il testo della canzone x.com