Venerdì nuovo rating di Moody’s sull’Italia | ecco le ultime decisioni delle agenzie

Venerdì, le agenzie di rating hanno aggiornato le valutazioni sull’Italia. Moody’s ha pubblicato un nuovo giudizio, mentre S&P ha confermato il rating “BBB+” e modificato l’outlook da stabile a positivo. Nessun cambiamento è stato annunciato da altre agenzie di credito in merito alla situazione economica e finanziaria del paese.

Venerdì 27 marzo l’agenzia Moody’s pubblicherà, a mercati chiusi, il nuovo rating sul debito pubblico dell’Italia, dopo la promozione del novembre scorso (Baa2, da Baa3, con outlook stabile). Promozione che aveva chiuso un anno da record per le valutazioni internazionali dei titoli di Stato italiani, cadenzato da una serie di sette miglioramenti nei giudizi. La catena era stata avviata ad aprile da S&P Global Ratings (da «BBB» a «BBB+» con outlook stabile), ed era stata poi portata avanti un mese dopo proprio da Moody’s con il miglioramento (da stabile a positivo) dell’outlook a fianco del giudizio Baa3. A settembre a decidere l’upgrade... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Venerdì nuovo rating di Moody’s sull’Italia: ecco le ultime decisioni delle agenzie Articoli correlati Stellantis, Moody’s e S&P tagliano il rating dopo le svalutazioni record annunciate venerdìStellantis becca una doppia bocciatura dalle agenzie di rating dopo le svalutazioni record annunciate venerdì che sono costate 22 miliardi di euro e... Oggi il nuovo rating di S&P Global Ratings sui conti dell’Italia: ecco come sono stati i precedentiIn un quadro macroeconomico e geopolitico globale che resta estremamente complesso, gli elementi di preoccupazione sono molti, dai conflitti ancora... Altri aggiornamenti su Venerdì nuovo Discussioni sull' argomento Il Rating di legalità - Le novità del nuovo Regolamento 2026; Antitrust: rating di legalità, da oggi in vigore il nuovo Regolamento; Borse, Wall Street chiude negativa: Nasdaq -2,01%. Petrolio Wti +2,2%. In tre settimane l’Europa brucia 1.700 miliardi; BTP Valore, cosa sapere dell’emissione di marzo 2026 | Morningstar Italia. Venerdì nuovo rating di Moody’s sull’Italia: ecco le ultime decisioni delle agenzieDa S&P, che ha confermato il rating dell’Italia BBB+ e alzato l’outlook da stabile a positivo a Fitch, che ha confermato il rating BBB+ con outlook stabile ... msn.com #Caorle – Venerdì 3 aprile Carboni Ardenti inaugura il nuovo locale Carboni Ardenti raddoppia e torna alle origini con una nuova apertura a Caorle. Il locale, già affermato a San Donà di Piave per il suo format che unisce braceria, cocktail bar e bistrot, inaugu facebook