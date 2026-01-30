Oggi il nuovo rating di S&P Global Ratings sui conti dell’Italia | ecco come sono stati i precedenti

Questa mattina S&P Global Ratings ha pubblicato il nuovo giudizio sui conti pubblici dell’Italia. È il primo aggiornamento in una serie di valutazioni che arriveranno da altre agenzie, come Fitch, Moody’s e Dbrs, tra marzo e ottobre. La data e le performance di ciascuna valutazione terranno sotto osservazione il nostro Paese nei prossimi mesi.

In un quadro macroeconomico e geopolitico globale che resta estremamente complesso, gli elementi di preoccupazione sono molti, dai conflitti ancora in corso, Ucraina in testa, all'apertura di nuovi fronti di tensione, come il dossier Groenlandia, la situazione in Iran e il braccio di ferro commerciale. In questo quadro, l'Italia attende il giudizio delle agenzie di rating. Il primo, quello di di S&P Global Ratings, arriverà nelle prossime ore. L'agenzia di rating l'Italia vede una crescita dello 0,8% quest'anno e dello 0,9% il prossimo (sono in calendario altre due revisioni il 15 maggio e il 13 novembre).

