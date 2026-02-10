Stellantis Moody’s e S&P tagliano il rating dopo le svalutazioni record annunciate venerdì

Le agenzie Moody’s e S&P hanno abbassato il rating di Stellantis dopo le svalutazioni record annunciate venerdì. Il gruppo ha perso 22 miliardi di euro e il titolo ha subito un crollo in Borsa. La decisione arriva in un momento difficile per la casa automobilistica, segnata da numeri pesanti e incertezza sul futuro.

Stellantis becca una doppia bocciatura dalle agenzie di rating dopo le svalutazioni record annunciate venerdì che sono costate 22 miliardi di euro e un tonfo in Borsa al gruppo franco-italiano guidato dalla famiglia Agnelli-Exor. Una nuova strategia sull’ elettrico con oneri per 22,2 miliardi di euro nel 2025, una perdita tra i 19 e i 21 miliardi di euro nel secondo semestre dell’anno, accompagnata dallo stop ai dividendi nel 2026 e dall’emissione di 5 miliardi di bond ibridi perpetui non convertibili: questi gli annunci arrivati venerdì dai vertici del gruppo che non sono piaciuti a Moody’s e Standard&Poor’s. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Stellantis, Moody’s e S&P tagliano il rating dopo le svalutazioni record annunciate venerdì Approfondimenti su Stellantis Rating Moody’s alza il rating dell’Italia a Baa2 dopo 23 anni Agenzia Moody’s alza il rating dell’Italia a Baa2 dopo 23 anni La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Stellantis Rating Argomenti discussi: Stellantis scivola al livello più basso dell’investment grade, Moody’s e S&P tagliano il rating. Moody's taglia il rating di Stellantis a Baa3(ANSA) - ROMA, 10 FEB - Moody's abbassa il rating di Stellantis a Baa3 con outlook stabile. Lo rende noto l'agenzia, spiegando che il taglio è stato determinato dalla pubblicazione dei risultati prel ... msn.com Stellantis, reddittività rivista al ribasso: Moody's e Standard & Poor's tagliano ratingLeggi su Sky TG24 l'articolo Stellantis, reddittività rivista al ribasso: Moody's e Standard & Poor's tagliano rating ... tg24.sky.it STELLANTIS CADENTE – MOODY'S ABBASSA A BAA3 IL RATING DEL GRUPPO AUTOMOBILISTICO... x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.