Un caso giudiziario nel Polesine ha portato all’annullamento di una multa per eccesso di velocità. La decisione riguarda un ex giudice di pace, ora avvocato, che si è visto annullare la sanzione in seguito a un procedimento legale. La vicenda riguarda un dispositivo di rilevamento della velocità non omologato, con le spese processuali a carico dell’ente che aveva emesso la multa.

Un precedente giudiziario dirompente nel Polesine: Marco Suttini, ex giudice di pace ora avvocato, ha ottenuto l’annullamento di una sanzione per eccesso di velocità. La decisione è stata presa dal giudice di pace Sandrina Fiorito a Rovigo, che ha anche condannato il comune di Bosaro al pagamento delle spese legali. L’impianto di controllo automatico era stato identificato come non omologato, aprendo la strada a potenziali ricorsi di massa. La vicenda si colloca lungo la Strada Statale 16, dove un autovelox ha registrato una violazione del limite di 50 kmh. Il conducente, guidando un veicolo intestato alla moglie, ha superato il limite arrivando a 69,10 kmh. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Velox non omologato: multa annullata e spese a carico

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