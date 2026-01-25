In via Bellucci Velox non omologato Annullata la multa anche in appello

Da ilrestodelcarlino.it 25 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Ravenna, si è concluso con successo in appello il caso di un autovelox non omologato installato in via Bellucci. La multa, originariamente contestata, è stata annullata, evidenziando l'importanza di verificare la conformità delle apparecchiature di rilevamento della velocità. Questo caso rappresenta uno dei primi in città a riguardo, sottolineando l’importanza di rispettare le normative tecniche sugli autovelox.

Si tratta di uno dei primi casi relativi alla questione degli autovelox approvati ma non omologati a essere giunto, per Ravenna, fino in appello. E il risultato ha ricalcato quanto già uscito in primo grado: il verbale andava effettivamente annullato. E di conseguenza il Comune è stato condannato anche a pagare 232 euro di spese di lite. La violazione in questione era stata rilevata la mattina del 19 dicembre 2024 dal velox di via Bellucci a un automobilista ultraottantenne poi tutelato dall’avvocato Silvia Brandolini. Su quel tratto di strada c’è il limite dei 50 orari: e l’automobilista non stava certo maneggiando la sua vettura come un provetto Max Verstappen. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

in via bellucci velox non omologato annullata la multa anche in appello

© Ilrestodelcarlino.it - In via Bellucci. Velox non omologato. Annullata la multa anche in appello

Leggi anche: Ascoli, autovelox nel mirino. La prefettura accoglie il ricorso: «Non è omologato». Prima multa annullata

Leggi anche: L’autovelox di viale Fulvio Testi non è omologato: conducente vince la causa e il giudice di pace annulla la multa

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: In via Bellucci. Velox non omologato. Annullata la multa anche in appello.

in via bellucci veloxIn via Bellucci. Velox non omologato. Annullata la multa anche in appelloSi tratta di uno dei primi casi per i quali è stato definito il ricorso del Comune, condannato alle spese di lite. Per i giudici, orientamento Cassazione chiaro e consolidato. ilrestodelcarlino.it

L’occhio dei nuovi velox. Via Bellucci e via Reale. Sanzioni per oltre due milioniIl più recente, in città, ha sorpreso 8.853 automobilisti col piede pesante in un mese e mezzo. Rispetto ai primi tempi numeri già in calo. Questo è lo scopo: rallentare in punti critici. In poco ... ilrestodelcarlino.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.