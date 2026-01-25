in via bellucci velox non omologato annullata la multa anche in appello

A Ravenna, si è concluso con successo in appello il caso di un autovelox non omologato installato in via Bellucci. La multa, originariamente contestata, è stata annullata, evidenziando l'importanza di verificare la conformità delle apparecchiature di rilevamento della velocità. Questo caso rappresenta uno dei primi in città a riguardo, sottolineando l’importanza di rispettare le normative tecniche sugli autovelox.

Si tratta di uno dei primi casi relativi alla questione degli autovelox approvati ma non omologati a essere giunto, per Ravenna, fino in appello. E il risultato ha ricalcato quanto già uscito in primo grado: il verbale andava effettivamente annullato. E di conseguenza il Comune è stato condannato anche a pagare 232 euro di spese di lite. La violazione in questione era stata rilevata la mattina del 19 dicembre 2024 dal velox di via Bellucci a un automobilista ultraottantenne poi tutelato dall’avvocato Silvia Brandolini. Su quel tratto di strada c’è il limite dei 50 orari: e l’automobilista non stava certo maneggiando la sua vettura come un provetto Max Verstappen. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

