Rovigo, 24 marzo 2026 Non è una soddisfazione da poco. L’avvocato Eva Vigato non si è mai arresa. E alla fine ce l’ha fatta. E’ riuscita a far annullare una multa al suo cliente, 50 anni, che era al volante quel giorno davanti all’autovelox di Bagnolo di Po. Aveva superato il limite di velocità di una decina di chilometri, verbale di 53 euro. Era il 23 ottobre del 2024. Sono passati un po’ di anni ma il giudice di pace di Rovigo, Sandrina Fiorito, ha dato ragione a lei e all’automobilista. E’ stata condannata la Prefettura di Rovigo a risarcire le spese legali, stiamo parlando di 139 euro. Sì, perché lungo la strada di questa battaglia legale la prefettura aveva rigettato il primo ricorso, la multa era così lievitata ad un centinaio di euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ‘Velox non è omologato’, annullata la multa Prefettura condannata a pagare

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