Vede la polizia scappa e lancia la droga nel cortile di un condominio | denunciato per spaccio
Un uomo è stato denunciato per spaccio dopo aver tentato di fuggire alla vista della polizia e aver lanciato droga nel cortile di un condominio. L'intervento delle forze dell'ordine ha portato al suo fermo e al successivo procedimento giudiziario.
Alla vista della polizia scappa e lancia la droga nel cortile di un condominio. Fermato, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.É successo nei giorni scorsi a Domodossola, dove la polizia ha denunciato un giovane residente in zona.Il ragazzo è stato notato. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
