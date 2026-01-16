Vede la polizia scappa e lancia la droga nel cortile di un condominio | denunciato per spaccio

Un uomo è stato denunciato per spaccio dopo aver tentato di fuggire alla vista della polizia e aver lanciato droga nel cortile di un condominio. L'intervento delle forze dell'ordine ha portato al suo fermo e al successivo procedimento giudiziario.

Pusher scappa lanciando cocaina dal finestrino: inseguito per 3 km e arrestato - In manette a Marsciano è finito un 29enne che ora è accusato di spaccio e violazione di un precedente provvedimento d ... umbria24.it

