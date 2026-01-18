In Pilotta con un etto di droga in tasca vede i carabinieri e scappa | 29enne arrestato

Un uomo di 29 anni è stato arrestato dopo aver tentato di scappare dai carabinieri in piazzale della Pace, con un etto di droga in tasca. Alla vista delle forze dell'ordine, ha deciso di fuggire verso via Bodoni, ma è stato rapidamente fermato. L’intervento rientra nelle attività di controllo del territorio volte a contrastare il traffico di sostanze stupefacenti.

Si trovava in piazzale della Pace e quando ha visto i carabinieri ha iniziato a correre verso via Bodoni. Un 29enne straniero, subito fermato dai militari, nascondeva un etto di hashish nei pantaloni. L'episodio si è verificato nel corso del week end, in orario serale. Si trattava di un senza fissa dimora, con precedenti per spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane è stato accompagnato in caserma per gli accertamenti del caso. La sostanza rinvenuta è stata analizzata con il dispositivo narkotest che l’ha correttamente qualificata nello stupefacente ipotizzato e successivamente sottoposta a sequestro. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

