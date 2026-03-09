Investe un agente della polizia e lo trascina per 5 metri poi scappa | trovato ubriaco e con la droga

Un uomo ha investito un agente di polizia e lo ha trascinato per cinque metri prima di scappare. L'uomo è stato poi trovato ubriaco e in possesso di droga. L'incidente è avvenuto mentre l'agente gli aveva intimato di fermarsi, dopo che l'auto era entrata a velocità sostenuta in un'area pedonale durante il mercato settimanale.

Quando l'agente gli ha intimato l'alt, dopo che era entrato con l'auto a velocità sostenuta in un'area pedonale dove era in corso il mercato settimanale, inizialmente si è fermato. Ha arrestato la marcia per un attimo ma poi è ripartito. Poi la follia. Ha investito e trascinato per circa cinque metri un agente della polizia locale a Pioltello (Milano). L'investimento è avvenuto nella mattinata di sabato, quando nel comune dell'hinterland di Milano era giorno di mercato. Secondo quanto reso noto dal comando di polizia locale, al volante del veicolo c'era un uomo italiano, già noto alle forze dell'ordine. Mentre l'agente veniva soccorso, sono scattate le ricerche da parte delle pattuglie, con il supporto dei carabinieri.

