La variante del Corsalone è considerata un’opera strategica dalla Regione Toscana, che ha confermato la disponibilità di risorse per il suo finanziamento. Tuttavia, i lavori sono ancora in attesa di partire a causa di ritardi legati alla mancata rimozione dei rifiuti pericolosi presenti nell’area dell’ex. La regione ha assicurato che continuerà a sostenere il progetto una volta superati questi ostacoli.

Il presidente della Regione: "Ritardi dovuti alla mancata rimozione dei rifiuti pericolosi presenti nell’area dell’ex cementificio. Le risorse ferme destinate ad altre opere immediatamente cantierabili" “La realizzazione della variante è considerata strategica e la Regione Toscana è pronta a sostenere la realizzazione dell’infrastruttura, ma dato che da anni le risorse a essa destinate sono ferme a causa di ritardi dovuti alla mancata rimozione dei rifiuti pericolosi presenti nell’area dell’ex cementificio, dove insisterà una parte dell’opera, stiamo utilizzando quelle risorse per altre opere immediatamente cantierabili. Naturalmente appena ci saranno le condizioni per poter realizzare la variante le risorse verranno nuovamente destinate”. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

© Arezzonotizie.it - Variante del Corsalone, Giani: “La Regione garantirà le risorse per l’opera”

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