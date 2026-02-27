Ponte sullo Scolmatore Dionisi | Lo faremo con le risorse del Governo Giani | Serve subito la Regione pronta ad anticipare 40 milioni di euro
Il ponte sull'Scolmatore rappresenta un intervento urgente per le autorità regionali, che intendono procedere utilizzando fondi statali. La Regione ha già manifestato la disponibilità ad anticipare una somma significativa per avviare i lavori. La questione dei finanziamenti resta al centro delle discussioni, con diverse posizioni che si confrontano sulle modalità di copertura delle risorse necessarie.
Che si vada a litigare per i finanziamenti - con tanto di fughe, recriminazioni e rimpalli di responsabilità -, di solito lo si vede quando i soldi c'è da tirarli fuori. E invece per realizzare il nuovo ponte mobile sullo Scolmatore la diatriba parrebbe nascere proprio dal presupposto contrario. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Scolmatore a Livorno, Giani: “Subito nuovo ponte con risorse della Regione”FIRENZE – “Realizziamo subito il ponte mobile allo Scolmatore d’Arno: facciamolo utilizzando parte delle risorse già stanziate dalla Regione”.
Calambrone | Nuovo ponte mobile sullo Scolmatore, accordo sull'ipotesi di progetto: piano da 35 milioni di euroPresentato il documento di fattibilità per la realizzazione dell'opera: i dettagli dalle fasi di progettazione all'affidamento dei lavori Un piano...
Temi più discussi: Ponte sullo Scolmatore, 'sfida' per finanziare l'opera: La fa il governo. Giani: Ecco 40 milioni; Nuovo ponte sullo Scolmatore, riunione in prefettura; Nuovo Ponte sullo Scolmatore, progettazione all’Autorità Portuale: il Governo pronto a finanziare.
Nuovo Ponte sullo Scolmatore, progettazione all’Autorità Portuale: il Governo pronto a finanziareIl nuovo Ponte sullo Scolmatore compie un passo decisivo. La progettazione dell’infrastruttura strategica, strettamente collegata allo sviluppo della Darsena Europa e al potenziamento del sistema port ... livornopress.it
Nuovo ponte sullo Scolmatore, documenti pronti, appalto nel 2027Pisa, 31 gennaio 2026 – Lo aveva detto chiaro e tondo il viceministro alle infrastrutture Edoardo Rixi lo scorso 12 gennaio, inaugurando il cantiere per la palancolatura del Canale dei Navicelli, ... lanazione.it
Scolmatore a Livorno, Giani: “Subito il nuovo ponte, con le risorse della Regione” Il presidente della Toscana si è incontrato in mattinata con il prefetto Eugenio Giani - facebook.com facebook