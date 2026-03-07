Ponte di Cesa Brandi | studio di fattibilità pronto ora servono le risorse per partire

Il consigliere provinciale Paolo Brandi ha annunciato che lo studio di fattibilità per il ponte di Cesa è pronto, ma ora sono necessarie le risorse per avviare i lavori. La questione dell’infrastruttura, che da tempo crea problemi di viabilità nella zona, ha ricevuto attenzione con questa comunicazione. Restano da definire i passaggi successivi per procedere con la realizzazione.

