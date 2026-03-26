vanno in vacanza a sharm e lasciano soli i 5 figli minori

Cinque bambini minorenni sono rimasti da soli in casa mentre i loro genitori sono partiti per una vacanza a Sharm el-Sheikh. La vicenda è stata segnalata dalle autorità, che stanno verificando le circostanze e il rispetto delle norme sulla tutela dei minori. Nessuna informazione è stata fornita sui motivi della scelta e sulle condizioni dei bambini al momento del fatto.

AGI - Lasciano i cinque figli, tutti minori, a casa da soli e partono per una vacanza a Sharm el-Sheikh. È successo a Trieste. Ad accorgersi che in quella casa stava succedendo qualcosa di anomalo, probabilmente attraverso i racconti di uno dei bambini, è stata un' insegnante, che ha segnalato il caso ai Servizi sociali del Comune. E così dopo un sopralluogo con la Polizia locale sono quindi state attivate le misure di protezione e bambini e ragazzi sono stati trasferiti in una comunità. I due genitori - come racconta Il Piccolo - in occasione del compleanno di lei, erano partiti per una vacanza sul Mar Rosso lasciando tutti e cinque figli a casa da soli. 🔗 Leggi su Agi.it

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