Genitori vanno in vacanza a Sharm e lasciano i 5 figli minorenni da soli | allontanati dalla famiglia

Due genitori sono stati allontanati dalla famiglia dopo essere partiti per una vacanza a Sharm-el-Sheikh, lasciando i loro cinque figli minorenni senza la presenza di un adulto in casa. L’episodio ha attirato l’attenzione delle autorità, che hanno preso provvedimenti per tutelare i minori. La vicenda è stata segnalata da vicini di casa, preoccupati per la condizione dei bambini.

Cosa c’è di meglio di una vacanza al sole e al clima già caldo di Sharm-el-Sheikh? Nulla, se non fosse che padre e madre hanno letteralmente abbandonato i loro cinque figli minorenni rimasti da soli a casa. Appresa la notizia, i cinque ragazzini sono stati portati in una comunità di Trieste. Cosa è successo. La vicenda è stata raccontata dal quotidiano Il Piccolo: mentre la famiglia si trovava nella località egiziana del Mar Rosso con tanto di foto pubblicata sui social, i cinque minori si trovavano da soli e distanti migliaia di chilometri. È stato grazie alla segnalazione di un’insegnante che, dopo essere venuta a conoscenza dei fatti, ha inoltrato una segnalazione d’urgenza ai Servizi sociali del Comune di Trieste. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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