Vanno in vacanza a Sharm e lasciano da soli i 5 figli minori | allontanati dalla famiglia il caso a Trieste

A Trieste, una coppia di genitori è partita per Sharm el-Sheikh, lasciando in casa i loro cinque figli minorenni. La situazione ha portato all’allontanamento della famiglia dalle autorità competenti, che hanno preso provvedimenti in merito alla cura dei minori. La vicenda è al centro di un procedimento legale avviato dalle autorità locali.

A Trieste una coppia di genitori è partita per Sharm el-Sheikh lasciando soli in casa i 5 figli minorenni. Bimbi e ragazzi sono stati affidati ai servizi sociali e trasferiti in comunità. L'assessore Tognolli: "Stiamo lavorando affinché la famiglia si ricongiunga". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Vanno a Sharm e lasciano soli i 5 figli minori, allontanati dalla famiglia. La segnalazione è partita da un'insegnante a Trieste, bimbi e ragazzi in comunità. #ANSA x.com