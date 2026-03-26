Un caso a Trieste riguarda una famiglia che ha lasciato cinque figli minorenni a casa da soli mentre si trovava in vacanza a Sharm el-Sheikh. I quattro bambini e il ragazzino sono stati temporaneamente affidati a una comunità. La Polizia ha avviato le verifiche del caso e ha disposto l’intervento dei servizi sociali per i minori.

Trieste, 26 marzo 2026 – Abbandonano cinque figli minorenni a casa da soli per andare in vacanza a Sharm el-Sheikh. Sono stati i racconti di uno dei bambini – i più piccoli frequentano la primaria, il più grande un istituto superiore – a fare intuire a un’insegnante che qualcosa non andava e da lì è partita la segnalazione ai servizi sociali del Comune. È successo a Trieste, a riportare la vicenda è ‘ Il Piccolo ’. Dopo un sopralluogo con la polizia locale nella casa dove vive la famiglia, sono quindi state attivate le misure di protezione dei minori: i bambini e il ragazzi sono stati trasferiti in una comunità. Nell'abitazione sono stati trovati anche animali domestici, per i quali il Comune ha trovato strutture adeguate a garantire loro cure e sicurezza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Vanno in vacanza a Sharm e lasciano 5 figli minorenni a casa. Quattro bimbi e un ragazzino finiscono in comunità: il caso a Trieste

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Vanno a Sharm e lasciano soli i 5 figli minori, allontanati dalla famiglia. La segnalazione è partita da un'insegnante a Trieste, bimbi e ragazzi in comunità. #ANSA x.com