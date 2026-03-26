Una coppia ha lasciato i figli minori a casa e si è recata a Sharm el-Sheikh per celebrare il compleanno della donna. I servizi sociali sono intervenuti, decidendo di collocare i ragazzi in una comunità. La vicenda è stata oggetto di attenzione da parte delle autorità, che hanno valutato la tutela dei minori dopo aver appurato la situazione.

Erano partiti per una vacanza a Sharm el-Sheikh, abbandonando i cinque figli, tutti minorenni, a casa da soli. Al loro rientro, non li hanno trovati. È successo a Trieste dove una coppia di genitori per festeggiare il compleanno di lei hanno deciso di recarsi in Egitto senza i ragazzi, lasciandoli senza che nessuno li controllasse e curasse a casa. Ad accorgersi di quanto stava accadendo è stata un'insegnante di uno dei giovani che ha segnalato il caso ai Servizi sociali del Comune. Dopo un sopralluogo con la Polizia locale sono state attivate le misure di protezione e i minori sono stati trasferiti in una comunità., Una volta attivati i Servizi sociali e le procedure di sicurezza, i cinque minorenni sono stati trasferiti in un primo momento all'Irccs materno infantile Burlo Garofolo per verificare che stessero bene. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Vanno a Sharm el-Sheikh e lasciano i figli minori da soli: ragazzi mandati in comunità

Articoli correlati

Circa 500 turisti italiani bloccati a Sharm el-SheikhUn’odissea per i viaggiatori, rimasti in Egitto a causa di tre voli bloccati verso Milano.

Leggi anche: Bloccati a Sharm el-Sheikh: sono tornati a casa i turisti italiani

Aggiornamenti e notizie su Vanno a Sharm el Sheikh e lasciano i...

Temi più discussi: I genitori in vacanza a Sharm e i figli lasciati soli a casa: 5 minori allontanati dalla famiglia; Il brand Baobab presenta a Torino l’offerta su Sharm el Sheikh; Pecci brilla a Sharm El Sheikh; Sharm El Sheikh, come cambia la domanda di vacanze tra piattaforme digitali e nuovi criteri di scelta.

Vanno a Sharm e lasciano soli i 5 figli minori, allontanati da famiglia(ANSA) - TRIESTE, 26 MAR - Sono partiti per una vacanza a Sharm el-Sheikh, abbandonando i cinque figli, tutti minorenni, a casa da soli. Ad accorgersi che in quella famiglia stava succedendo qualcosa ... gazzettadiparma.it

Vanno a Sharm el-Sheikh e lasciano i figli minori da soli: ragazzi mandati in comunitàErano partiti per una vacanza a Sharm el-Sheikh, abbandonando i cinque figli, tutti minorenni, a casa da soli. Al loro rientro, non li hanno trovati. È successo a Trieste dove una coppia di genitori p ... msn.com

Perché acquistare con fondi comunali beni che non vanno nel patrimonio del Comune Lo chiede il consigliere di opposizione rapallese Andrea Carannante, di fronte alla risposta ricevuta a una sua interrogazione sull’acquisto di strumenti per la raccolta dei r - facebook.com facebook

La Pasqua è alle porte: i capretti vanno a ruba. x.com