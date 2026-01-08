Bloccati a Sharm el-Sheikh | sono tornati a casa i turisti italiani

I turisti italiani rimasti bloccati a Sharm el-Sheikh sono tornati in Italia grazie a voli di linea e charter. Un volo Neos alle 00.45 e un volo Easyjet alle 18.30 di ieri hanno consentito il rientro di coloro che erano rimasti in aeroporto a causa delle cancellazioni dei voli per Milano e Napoli. La situazione si è così risolta, permettendo ai viaggiatori di tornare a casa in sicurezza.

Un volo Neos decollato alle 00.45 e un volo Easyjet in decollo alle 18:30 di ieri hanno riportato a casa dall'Egitto i turisti italiani rimasti bloccati a Sharm el sheikh in seguito a cancellazioni di aerei per Milano e Napoli degli scorsi giorni. ‘La Farnesina e l’Ambasciata d’Italia a Il Cairo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Bloccati a Sharm el-Sheikh: sono tornati a casa i turisti italiani Leggi anche: Turisti italiani bloccati a Sharm El-Sheikh, la Farnesina: “Tutti i connazionali sono rientrati in Italia” Leggi anche: Circa 500 turisti italiani bloccati a Sharm el-Sheikh Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Farnesina: Tre voli in 24 ore per i 600 turisti italiani bloccati a Sharm El-Sheik; A Sharm El-Sheikh 600 turisti italiani bloccati; Sono stati organizzati tre voli straordinari per il rientro di 600 italiani bloccati a Sharm el-Sheikh; Un guasto in Grecia ferma i voli in Egitto: 600 italiani bloccati a Sharm. Primi ritorni nella notte del 5. Turisti italiani bloccati a Sharm El-Sheikh, la Farnesina: “Tutti i connazionali sono rientrati in Italia” - Sheikh dopo le cancellazioni dei voli per Napoli e Milano dei giorni scorsi ... fanpage.it

Turisti italiani bloccati a Sharm El Sheik, in molti pronti a chiedere il rimborso - Intanto dalla compagnia di voli EasyJet arriva una nota: "Stiamo facendo tutto il possibile per assistere le persone coinvolte, fornendo - rainews.it

Oltre 500 italiani bloccati a Sharm El Sheikh, ci sono tantissimi napoletani - Rientri organizzati per Milano, oltre 500 diretti a Napoli ancora fermi ... internapoli.it

Oltre 500 italiani bloccati a Sharm El Sheikh, ci sono tantissimi napoletani https://nap.li/uLtf - facebook.com facebook

Sono stati organizzati tre voli straordinari per il rientro di 600 italiani bloccati a Sharm El-Sheikh x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.