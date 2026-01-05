circa 500 turisti italiani bloccati a sharm el sheikh

Circa 500 turisti italiani si trovano attualmente bloccati a Sharm el-Sheikh a causa di un guasto ai sistemi di controllo del traffico aereo in Grecia. L’interruzione ha causato disagi alle operazioni di volo, coinvolgendo diverse compagnie europee e influenzando i piani di viaggio di numerosi passeggeri. Restano in attesa di aggiornamenti e soluzioni per ripristinare la normale circolazione aerea.

Un guasto ai sistemi di controllo del traffico aereo in Grecia ha causato diversi disagi ad alcune compagnie europee. Il traffico nei cieli europei è stato ristretto e i sistemi di tracciamento non gestiti direttamente dalle società sono stati bloccati. Uno degli effetti principali è stata la cancellazione di diversi voli. Tra questi, tre della compagnia EasyJet avrebbero decollare da Sharm el-Sheikh, in Egitto, e riportare a Milano circa 500 turisti. A raccontarlo è La Stampa che ha intervistato una ragazza bloccata in aeroporto: «Ci sentiamo abbandonati. La prima data di ripartenza assicurata è il 13 gennaio». 🔗 Leggi su Lettera43.it

