Poche settimane ancora prima dei licenziamenti 26 lavoratori del call center Abramo appesi a un filo

L'annuncio della liquidazione giudiziale della Abramo customer care spa ha messo in allarme 26 dipendenti, ormai senza garanzie sul futuro. La decisione, presa poche settimane fa, ha portato alla sospensione delle attività e alla paura di perdere il lavoro. Molti di loro temono di restare senza reddito prima delle festività natalizie. La situazione si aggrava con l’incertezza di una soluzione rapida, mentre i lavoratori attendono notizie chiare dai vertici dell’azienda. La crisi nel settore del customer care si fa sempre più evidente.

Resta ancora appeso a un filo il destino di 26 lavoratori della Abramo customer care spa, da dicembre in liquidazione giudiziale. A circa 20 giorni dalla scadenza degli ammortizzatori sociali, e dopo oltre un anno di richieste alla Regione e all'assessorato alle Attività produttive, i sindacati Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilcom Uil, non hanno alcuna certezza se non quella che l'8 marzo scatteranno i licenziamenti. Mercoledì si è svolto l'incontro di monitoraggio, in modalità mista, al ministero delle Imprese e del Made in Italy, con all'ordine del giorno la situazione dell'azienda. "Non è più accettabile.

