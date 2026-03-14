La panchina del ricordo in piazza Cavour un' iniziativa per ricordare le vittime delle foibe

In piazza Cavour è stata posizionata una panchina tricolore dedicata alle vittime delle foibe e agli esuli provenienti da Istria, Dalmazia e Giulia. L'iniziativa mira a commemorare pubblicamente le persone coinvolte, attraverso un gesto simbolico che rappresenta un ricordo condiviso. La panchina rimarrà a disposizione dei cittadini come segno di memoria e rispetto.

Una panchina tricolore dedicata alla memoria dei martiri delle foibe e degli esuli istriano dalmati e giuliano. L’iniziativa, intitolata “La panchina del ricordo”, è del coordinamento cittadino di Fratelli d'Italia e si è tenuta in piazza Cavour. “Un evento per non dimenticare una delle pagine più brutte della storia italiana. Nel 1943, durante il secondo conflitto mondiale, la popolazione italiana che viveva in Istria e Dalmazia è stata perseguitata dai partigiani comunisti di Tito. Alcune centinaia di loro furono accolte a Catania nel quartiere Cibali. Oggi diventa importante ricordare questi fatti e avere una memoria storica”, si legge nella nota diffusa dagli organizzatori. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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