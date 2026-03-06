Corsa al trofeo Friuli nove giorni di gare dalla Carnia al mare

Il trofeo Friuli torna con la sua seconda edizione, portando nove giorni di gare che attraversano la Carnia e arrivano fino al mare. La presentazione si è svolta ieri al Bluenergy Stadium, annunciando numerose novità nel programma. La competizione coinvolge atleti e appassionati di corsa, che si preparano a partecipare alla serie di eventi podistici in diverse località della regione.

Molte novità in programma per il trofeo Friuli, la gara podistica alla sua seconda edizione presentata ieri al Bluenergy Stadium. Saranno nove, e non più dieci, le tappe della rassegna, e tre i fondi, strada, sterrato e pista. Si correrà lungo tutta la provincia di Udine: dalle montagne carniche (a Rigolato) sino al litorale Adriatico (Lignano). Il trofeo coniuga sport e valorizzazione del territorio della Sinistra Tagliamento. Si comincia sabato 28 marzo a Venezone con il Gran Premio di Venezone, tappa su strada organizzata delle Prealpi Giulie. Il secondo round è previsto per sabato 11 aprile a Feletto Umberto con la Frazione K (corsa su strada), allestita dalla Keep Moving.