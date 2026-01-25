Vandali in azione nella notte devastato l' asilo comunale la struttura è inagibile

Un raid vandalico estremamente feroce quello che ha preso di mira la scuola dell'infanzia "Il cucciolo" di Bertinoro tanto da rendere la struttura inagibile per la normale ripresa di lunedì. I vandali sono entrati in azione nella notte tra sabato e domenica e, dopo aver forzato una porta.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Vandali in azione nella notte nella scuola Montessori Mascagni di San LeoneNella notte, la scuola Montessori Mascagni di via Bainsizza, nel quartiere San Leone a Catania, è stata oggetto di un atto vandalico.

Leggi anche: Vandali in azione nella notte: finestrini rotti in decine di automobili

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Vandali in azione alla stazione a Casarsa: colpiti bagni e vetrate; Vandali in azione nella notte nella scuola Montessori Mascagni di San Leone; Vandali in azione a Capri Leone, imbrattata la casa di Bernardette Grasso e altre abitazioni; Blitz dei vandali, danni al ponte ciclopedonale.

Vandali in azione a Puegnago: preso di mira il campo da tennisRaid notturno al campo da tennis e al deposito comunale: danni e focolai spenti con un estintore. La Polizia indaga per identificare i responsabili. quibrescia.it

Santarcangelo. Vandali ancora in azione alla tabaccheria di via Braschi: portati via due distributori di pallineVandali ancora in azione alla tabaccheria di via Braschi a Santarcangelo. La scorsa notte ignoti, muniti di attrezzi da scasso, hanno sradicato dal ... corriereromagna.it

Notte difficile a Ombriano: vandali in azione contro le cassette postali e schiamazzi fino a tardi. I residenti hanno chiamato la polizia per riportare ordine, ma resta la preoccupazione per la sicurezza nel quartiere. #Ombriano #Vandalismi #Sicurezza #Quartiere - facebook.com facebook

Santarcangelo. Vandali ancora in azione alla tabaccheria di via Braschi: portati via due distributori di palline x.com