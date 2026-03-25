Brescia incendio alla scuola Romanino

Oggi nel pomeriggio si è verificato un incendio all’interno della scuola Romanino situata in via Carducci a Brescia. L’incendio si è sviluppato negli spazi dell’istituto e ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. Al momento non sono stati comunicati dettagli su eventuali feriti o cause dell’incendio. La situazione è ancora sotto controllo e le autorità stanno valutando i danni.

Brescia, 25 marzo 2056 – Incendio nel pomeriggio di oggi, 25 marzo, negli spazi della scuola Romanino di via Carducci a Brescia. Secondo la prima ricostruzione dei fatti le fiamme sono divampate all'interno dell'archivio dell'istituto: in un'area del plesso adibita a deposito, non utilizzata per le normali attività didattiche. Sulla base degli elementi raccolti non è escluso che il rogo possa essere doloso. Sono in corso accertamenti per confermare o escludere questa ipotesi. Sul posto sono i vigili del fuoco del comando provinciale di Brescia, che hanno provveduto allo spegnimento e alla messa in sicurezza dell'area. I soccorritori hanno effettuato rilievi per valutare eventuali danni strutturali e la presenza di fumo residuo; al momento non risultano segnalazioni di feriti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Brescia, incendio alla scuola Romanino Articoli correlati Alla Sala del Romanino del Museo Eremitani due presentazioni di libriLa Sala del Romanino del Museo Eremitani si apre alla letteratura con due appuntamenti dedicati ai libri: martedì 13 e giovedì 15 gennaio, nel... Brescia, devastante incendio in via Monte Nero: muore un’anziana allettataBrescia, 27 gennaio 2026 – Una donna anziana morta, decine di evacuati e almeno nove inquilini calati dai loro appartamenti con l’autoscala dei... Brescia, incendio in via Dalmazia: residenti salvati dalle finestre Aggiornamenti e contenuti dedicati a Brescia incendio alla scuola Romanino Discussioni sull' argomento A fuoco i pannelli fotovoltaici sul tetto dell’asilo. Nessun ferito; Borgo San Giacomo: incendio alla Innova Group, nessun ferito; Incendio scuola dell'infanzia di Campigo, donazione di 2mila euro per ripartire; Laura travolta davanti al marito: è la terza vittima della valanga. A fuoco gli archivi della scuola Romanino in via Carducci: lezioni sospeseI Vigili del Fuoco hanno domato le fiamme prima che si propagassero nel resto della struttura ma domani giovedì 26 marzo non si svolgeranno le lezioni ... brescia.corriere.it New Swimming Center in Brescia | Camillo Botticini + Francesco Craca + Arianna Foresti + Studio Montanari + Nicola Martinoli - facebook.com facebook Pallavolo A2F Play off - La Millenium Brescia ha una nuova chance di promozione: nei quarti affronta il Trentino x.com